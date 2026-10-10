Модель Octavia получила «умные» полногибридные версии

Skoda добавила в линейку Octavia первые модификации с полноценной гибридной силовой установкой.Skoda Octavia Новинка доступна как в кузове лифтбек, так и в исполнении Combi (универсал).
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