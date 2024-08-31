Гладков: кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire ВСУ обстреляли Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 30 августа сообщил о последствиях воздушной атаки кассетными боеприпасами из ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район.
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