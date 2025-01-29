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Новости Тамбова

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29 января электричество отключат в южной и северной частях Тамбова

29 января электричество отключат в южной и северной частях Тамбова

В среду, 29 января, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

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