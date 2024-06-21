RS: Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной после саммита в Швейцарии

Корреспондент американского издания Responsible Statecraft (RS) Блейз Малли обратил внимание на ужесточение позиции российского президента Владимира Путина по переговорам с Украиной после саммита в Швейцарии.
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