Сразу 14 минут геймплея Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme Разработчики из Team Ninja и издат...

Сразу 14 минут геймплея Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE XtremeРазработчики из Team Ninja и издательство Koei Tecmo опубликовали новую информацию о своей грядущей приключенческой романтической игре Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme.
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