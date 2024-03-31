В Уфе сообщили о пропаже двух детей

Двое детей, 13-летний Паша и 14-летний Дамир, обманули родителей и ушли с рюкзаками в лес в черте города рядом с детским лагерем «Чайка», домой они не вернулись до сих пор, правоохранительные органы, МЧС и сотни волонтеров уже начали поисково-спасательную операцию, около реки Белая уже найдены их рюкзаки.