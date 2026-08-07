Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 144 подписчика

Ученые выявили иммунные клетки, которые дирижируют атакой на рак, — раньше их почти не замечали

Ученые выявили иммунные клетки, которые дирижируют атакой на рак, — раньше их почти не замечали

Сотрудники Института изучения рака Манчестерского университета (Великобритания) долгое время не могли точно определить роль так называемых дендритных клеток, поскольку попросту не было предметных исследований на эту тему.

Вернуться к статье