Ученые выявили иммунные клетки, которые дирижируют атакой на рак, — раньше их почти не замечали

Сотрудники Института изучения рака Манчестерского университета (Великобритания) долгое время не могли точно определить роль так называемых дендритных клеток, поскольку попросту не было предметных исследований на эту тему.
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