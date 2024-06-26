Новый генсек НАТО: кто такой Марк Рютте и зачем его называют «Тефлоновым»?

С 1 октября пост генерального секретаря НАТО займёт Марк Рютте — бывший премьер-министр Нидерландов. Он получил прозвище «Тефлоновый Марк» из-за своей репутации, сформировавшейся благодаря его высказываниям и действиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии