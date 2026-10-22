Zuma/TASS Кандидат на пост премьер-министра Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек заявил, что любая поддержка Украины должна напрямую зависеть от отказа Киева от прославления нацизма.
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