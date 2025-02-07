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Лавров дал тяжёлой артиллерии, а Мария Захарова добила Запад вопросами

Лавров дал тяжёлой артиллерии, а Мария Захарова добила Запад вопросами

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Общем собрании Российского совета по международным делам в том самом месте, где это происходило ещё в "доковидные времена".

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