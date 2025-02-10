Мнение о мирных переговорах.

РФ. г. Тюмень. ОСОБОЕ МНЕНИЕ ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА О,ТАК НАЗЫВАЕМЫХ, МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ. Совершенно ясно сейчас, что Путин войну проиграл и у него остался единственно верный выход достойного выхода из войны; это в одностороннем порядке прекратить боевые действия на фронте, сохранив таким образом суверенитет российского государства и сотни жизней своих воинов.