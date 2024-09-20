Экс-депутат-майданщик: Военный бюджет надо закладывать на 15 лет вперёд, война надолго

ЛБ Людмила Боченкова укро нациков на 15 лет не хватит!зеля и его банда скоро до последнего украинца уничтожит !уже сейчас большая часит разбежалась по миру и обратно не вернётся другая идёт строем к бандере!

Ирина Черных "Российско-украинский конфликт не прекратится, пока жив президент РФ Владимир Путин, а киевские власти совершенно лишены стратегического мышления и планируют всё лишь на несколько месяцев вперёд." Не надо себе льстить. Это не российско-украинской конфликт, а война сатанинской западной нечисти с Россией, которая под руководством президента Владимира Путина намерена создать Новый Мир, в котором господствует Свет и Разум, а не тьма и бездуховность.