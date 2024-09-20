Российско-украинский конфликт не прекратится, пока жив президент РФ Владимир Путин, а киевские власти совершенно лишены стратегического мышления и планируют всё лишь на несколько месяцев вперёд.
Экс-депутат-майданщик: Военный бюджет надо закладывать на 15 лет вперёд, война надолго
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
укро нациков на 15 лет не хватит!зеля и его банда скоро до последнего украинца уничтожит !уже сейчас большая часит разбежалась по миру и обратно не вернётся другая идёт строем к бандере!
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8 час.
Ирина Черных
"Российско-украинский конфликт не прекратится, пока жив президент РФ Владимир Путин, а киевские власти совершенно лишены стратегического мышления и планируют всё лишь на несколько месяцев вперёд." Не надо себе льстить. Это не российско-украинской конфликт, а война сатанинской западной нечисти с Россией, которая под руководством президента Владимира Путина намерена создать Новый Мир, в котором господствует Свет и Разум, а не тьма и бездуховность.
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8 час.
VG
Vasily Golov
Пока ВВП ,солдаты и офицеры будут носить в боях гуманизм,война длиться будет долго.Пока ВС будут не воевать на уничтожение противника игра будет долгой.Авиация РФ имеет превосходство,но этим не воспользовалась Россия. Это не война,а операция.У ВСУ настоящая война.Им позволено все.Нарушать конвенции применять запрещенное оружие.Не применяют трофейные пулеметы,т.к.пули имеют обедненный урановых сердечник.Какая это война?
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7 час.
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