США должны сосредоточиться на Ближнем Востоке, а не на Украине, — экс-советник Пентагона Макгрегор

США следует сосредоточить свое внимание и ресурсы на военной операции в Ливане и войне на Ближнем Востоке, а не на украинском конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном.
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