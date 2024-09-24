США должны сосредоточиться на Ближнем Востоке, а не на Украине, — экс-советник Пентагона Макгрегор

США следует сосредоточить свое внимание и ресурсы на военной операции в Ливане и войне на Ближнем Востоке, а не на украинском конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном.