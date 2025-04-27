Германия, запрещая флаги СССР и России на 8 и 9 мая, хочет взять идеологический реванш, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Пушков: запрет флагов СССР в Германии говорит о желании реванша
Комментарии
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Виктор Луговой
Не стоило попускать евроремонт райхстага... Берлинише меншен унд берлинише фрауен должны видеть только скелетированный труп райхстага с росписью на стенах ("Дошли", "Если надо - повторим" и т.д.). А иначе - у них кристаллизовался стойкий ощущец, что какбе навроде бы и не было ничего такого. Раздухарились, бряцают... А бряцалке свойственно обламываться.
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7 час.
Владимир Плотников
А о чём говорит запрет флагов СССР в РФ?
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5 час.
AK
Alexander Kneper
А ты и не знаешь ?))
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1 час.
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