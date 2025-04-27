Пушков: запрет флагов СССР в Германии говорит о желании реванша

Виктор Луговой

Не стоило попускать евроремонт райхстага... Берлинише меншен унд берлинише фрауен должны видеть только скелетированный труп райхстага с росписью на стенах ("Дошли", "Если надо - повторим" и т.д.). А иначе - у них кристаллизовался стойкий ощущец, что какбе навроде бы и не было ничего такого. Раздухарились, бряцают... А бряцалке свойственно обламываться.