Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 094 подписчика

Пушков: запрет флагов СССР в Германии говорит о желании реванша

Пушков: запрет флагов СССР в Германии говорит о желании реванша

Германия, запрещая флаги СССР и России на 8 и 9 мая, хочет взять идеологический реванш, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
Не стоило попускать евроремонт райхстага... Берлинише меншен унд берлинише фрауен должны видеть только скелетированный труп райхстага с росписью на стенах (&quot;Дошли&quot;, &quot;Если надо - повторим&quot; и т.д.). А иначе - у них кристаллизовался стойкий ощущец, что какбе навроде бы и не было ничего такого. Раздухарились, бряцают... А бряцалке свойственно обламываться.
Ответить
7 час.
Владимир Плотников
А о чём говорит запрет флагов СССР в РФ?
Ответить
5 час.
AK
Alexander Kneper
А ты и не знаешь ?))
Ответить
1 час.
наверх