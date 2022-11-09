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Генич о Чистякове: «С любым бразильцем Семак не поступил бы так. Очень обидно за российских игроков «Зенита»

Константин Генич считает, что ситуация с Дмитрием Чистяковым не случилась бы с бразильцем. Защитник был выведен из основного состава «Зенита» после матча 16-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:2).

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