В Томской области перед судом предстанет участница наркоагробизнеса, продававшая марихуану в банках

В Томской области следователем УМВД России по ЗАТО г. Северск завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее не судимой 36-летней местной жительницы в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228, частью 4 статьи 228.
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