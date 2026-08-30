Молоко вместо обеда и 15 минут в лифте без дверей: изнанка шахтёрской смены

30 августа — День шахтёра. Каждый год в последнее воскресенье августа его отмечают в России и странах бывшего СССР: повод учредить праздник появился в 1947 году, а корни уходят в ночь с 30 на 31 августа 1935-го, когда донбасский горняк Алексей Стаханов за одну смену вырубил 102 тонны угля при норме семь — и дал имя целому движению.