Под Смоленском медведь напугал жителей деревни

Сейчас для безопасности жителей в деревне дежурят охотоведы Следы медведя обнаружили в деревне Субботники Смоленской области.
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