Обнаружены производящие сильный парниковый газ микробы

Nature: обнаружены вырабатывающие парниковый газ новые археи Ученые Университета штата Монтана обнаружили две новые группы микробов, обитающих в термальных источниках Йеллоустонского национального парка, которые способны вырабатывать сильный парниковый газ метан.
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