Концепты Scout Traveler Mountainside и Traveler Trail-Ready: роскошь и приключения[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Возрождаемый концерном Volkswagen американский бренд Scout представил внедорожник Traveler и пикап Terra еще пару лет назад, а первая информация об их силовых установках появилась в прошлом феврале.
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