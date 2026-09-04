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Концепты Scout Traveler Mountainside и Traveler Trail-Ready: роскошь и приключения

Концепты Scout Traveler Mountainside и Traveler Trail-Ready: роскошь и приключения

Концепты Scout Traveler Mountainside и Traveler Trail-Ready: роскошь и приключения[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Возрождаемый концерном Volkswagen американский бренд Scout представил внедорожник Traveler и пикап Terra еще пару лет назад, а первая информация об их силовых установках появилась в прошлом феврале.

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