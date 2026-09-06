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Регионы России

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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

На 46-й минуте после передачи Кобби Майну счет открыл Брайан Мбемо «Манчестер Юнайтед». Однако уже на 83-й минуте хозяева поля отыгрались благодаря голу Тайрика Джорджа.

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