Под Новосибирском жители села Баклуши 200 лет спорят из-за названия

В преддверии юбилея журналисты газеты Доволенского района «Сельская правда» побывали в селе, название которого входит в топ-10 самых забавных, и пообщались с главой Баклушевского сельсовета Николай Шевченко.
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