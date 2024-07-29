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Вечерний Новосибирск

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Под Новосибирском жители села Баклуши 200 лет спорят из-за названия

Под Новосибирском жители села Баклуши 200 лет спорят из-за названия

В преддверии юбилея журналисты газеты Доволенского района «Сельская правда» побывали в селе, название которого входит в топ-10 самых забавных, и пообщались с главой Баклушевского сельсовета Николай Шевченко.

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