Тренер "Динамо" Гусев: перед игрой со "Спартаком" я созванивался с Газзаевым

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев рассказал, что перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" он созванивался с тренером Валерием Газзаевым, передает "РБ Спорт".
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