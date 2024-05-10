Ford выпустит замену EcoSport, которая подпортит жизнь Renault Duster

В начале 2024 года Ford окончательно свернул продажи своего компактного «паркетника» EcoSport. Автомобиль, на который долгое время возлагались большие надежды, провалился на мировых рынках и был снят с производства.
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