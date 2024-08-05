Ведомство Буркина-Фасо призвал мир дать оценку поддержке Украиной терроризма. GLOBAL LOOK PRESS Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, "правая рука" и, по всей видимости, мозг "просроченного и жалкого" Зеленского, стал главной политической надеждой узурпатора.
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