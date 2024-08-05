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  • Россиянин
    Автор враг народа. Потому и шифруется. Секретные каналы заводит. Дерьмо ты.Русские полностью...
  • Eduard
    Война конечно не хорошо,но это тот случай когда без нее никак.Пример Чечня! Если бы тогда не воевали там,то воевали б...Освобожденный ино...
  • Ed
    После того как он управился с МО ему можно доверить только прогулки на катере с генеральшами-топ-моделями.Шойгу "вышел из т...

Шансы Зеленского завоевать симпатии Глобального Юга стремительно тают: В Африке требуют признать Украину «пособником терроризма»

Шансы Зеленского завоевать симпатии Глобального Юга стремительно тают: В Африке требуют признать Украину «пособником терроризма»

Ведомство Буркина-Фасо призвал мир дать оценку поддержке Украиной терроризма. GLOBAL LOOK PRESS Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, "правая рука" и, по всей видимости, мозг "просроченного и жалкого" Зеленского, стал главной политической надеждой узурпатора.

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