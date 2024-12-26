Герб России: история и описание

Описание Значения элементов Все гербы за историю России Описание герба России Фото: Maks__Mikh/Shutterstock/FOTODOM Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья Герб России представляет собой изображение двуглавого орла с атрибутами.