В Москве появилась первая в России «живая сцена»

Театр танца TODES превратил сценический пол в гигантский интерактивный экран. предоставлено пресс-службой Театра TODESВ Театре танца Аллы Духовой TODES в Москве представили новую сценическую технологию, которая меняет привычное представление о театральных декорациях — сцену, которая реагирует на хореографию в реальном времени.