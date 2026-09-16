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В Москве появилась первая в России «живая сцена»

В Москве появилась первая в России «живая сцена»

Театр танца TODES превратил сценический пол в гигантский интерактивный экран. предоставлено пресс-службой Театра TODESВ Театре танца Аллы Духовой TODES в Москве представили новую сценическую технологию, которая меняет привычное представление о театральных декорациях — сцену, которая реагирует на хореографию в реальном времени.

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