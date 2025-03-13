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Ситуация не может продолжаться или почему вредны «хищнические» скидки маркетплейсов

Ситуация не может продолжаться или почему вредны «хищнические» скидки маркетплейсов

Ситуация не может продолжаться или почему вредны «хищнические» скидки маркетплейсов Евгения КомароваМаркетплейсы стремятся привлечь покупателей значительными скидками, но продолжаться такая ситуация не может.

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