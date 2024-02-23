«Скоро отправлю тебя на пенсию!» — психолог Степанова развязала скандал с Гузеевой из-за ее насмешек

На просторах шоу-бизнеса началась новая конфликтная история. На этот раз в ней приняли участие психолог Вероника Степанова и телеведущая Лариса Гузеева, которая за годы работы в проекте «Давай поженимся» уже стала символом данного шоу.
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