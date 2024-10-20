Почему икону Божьей матери Умиление принято считать «женской»?

Икону Божьей матери Умиление принято считать "женской", так как в основном, к ней за помощью со своими радостями и горестями обращаются женщины-уж очень хорошо помогает Богородица в зачатии и благополучном рождении детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии