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Почему икону Божьей матери Умиление принято считать «женской»?

Почему икону Божьей матери Умиление принято считать «женской»?

Икону Божьей матери Умиление принято считать "женской", так как в основном, к ней за помощью со своими радостями и горестями обращаются женщины-уж очень хорошо помогает Богородица в зачатии и благополучном рождении детей.

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