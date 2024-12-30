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Царьград

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Зеленский утратил легитимность и попал в коррупционный скандал в ЕС

Зеленский утратил легитимность и попал в коррупционный скандал в ЕС

Виктор Медведчук утверждает, что 2023 год стал для Владимира Зеленского трагическим. Лидер Украины утратил легитимность, дискредитировал себя в курской афере, втянулся в коррупционный скандал в ЕС и потерял территории, несмотря на военную помощь Запада.

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