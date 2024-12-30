Виктор Медведчук утверждает, что 2023 год стал для Владимира Зеленского трагическим. Лидер Украины утратил легитимность, дискредитировал себя в курской афере, втянулся в коррупционный скандал в ЕС и потерял территории, несмотря на военную помощь Запада.