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Пронедра

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На покупателях России наживаются. А чиновники закрывают глаза

На покупателях России наживаются. А чиновники закрывают глаза

Покупатель приходит в магазин, берёт привычную упаковку знакомого продукта, оплачивает её по уже знакомой цене — и лишь дома может заметить, что внутри стало меньше.

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