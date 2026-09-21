На покупателях России наживаются. А чиновники закрывают глаза

Покупатель приходит в магазин, берёт привычную упаковку знакомого продукта, оплачивает её по уже знакомой цене — и лишь дома может заметить, что внутри стало меньше.
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