Трехлетний сын убитой в Казани женщины находится в больнице

www.globallookpress.com/Elisa Schu/dpa Сын убитой 35-летней женщины в Казани находится в детской клинической больнице, ему окажут психологическую помощь, заявила уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
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