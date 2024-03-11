Владельцам АГЗС в Актау напомнили о запрете заправки бытовых газовых баллонов

В связи с участившимися взрывами бытовых газовых баллонов сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана по Мангистауской области совместно с представителями департамента по чрезвычайным ситуациям провели разъяснительный рейд на автогазозаправочных станциях, расположенных в Актау, передает inAktau.
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