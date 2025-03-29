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Царьград

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Новые законы: Володин о проверке мигрантов и борьбе с мошенничеством

Новые законы: Володин о проверке мигрантов и борьбе с мошенничеством

С 1 апреля в России начнут действовать новые законы. По словам Вячеслава Володина, будет введена обязательная проверка для детей мигрантов при поступлении в школы, ограничения на количество сим-карт для граждан и новая воспитательная программа в детских лагерях.

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