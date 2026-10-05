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Царьград

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В Самаре запустили отопление: батареи потеплеют через 2 недели

В Самаре запустили отопление: батареи потеплеют через 2 недели

Самарские власти пояснили, что прогрев жилых домов после старта отопительного сезона 2 октября займёт одну-две недели, а подача тепла регулируется федеральным нормативом о пятидневной среднесуточной температуре +8 градусов.

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