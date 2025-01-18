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Тимофеев: Россия не будет вести переговоры, пока Вашингтон поддерживает Киев

Тимофеев: Россия не будет вести переговоры, пока Вашингтон поддерживает Киев

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что российская сторона отказывается обсуждать с США какие-либо темы, касающееся отношений двух стран, пока американские власти оказывают киевскому режиму масштабную поддержку.

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