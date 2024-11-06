Обнаружена польза кетогенной диеты

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско под руководством Питера обнаружили, что кетогенная диета полезна тем, что может смягчить симптомы рассеянного склероза у мышей за счет воздействия на кишечник и его микробиом.
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