Как без микроскопа определить есть ли жгутики у бактерии?

Можно ли без использования микроскопа определить, имеет ли микроорганизм жгутики и может ли он активно передвигаться? Подвижные бактерии в грязной воде: Для этого микробиологи предложили специальную проточную пробу.
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