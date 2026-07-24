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Царьград

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"Русагро" увеличила выручку на 15% в первом полугодии 2026 года

"Русагро" увеличила выручку на 15% в первом полугодии 2026 года

Компания "Русагро" сообщила о росте выручки на 15% в первом полугодии 2026 года, достигнув 191,526 млрд рублей.

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