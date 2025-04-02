В Иркутске суд приговорил 7 мигрантов к лишению свободы за похищение человека, вымогательство и завладение автомобилем

Инцидент произошел в микрорайоне Юбилейный в мае 2022 года. В дежурную часть отдела полиции № 2 МУ МВД России «Иркутское» от местного жителя поступило телефонное сообщение о том, что группа иностранцев напала на мужчину, нанесла ему телесные повреждения, насильно посадила в автомобиль и увезла в неизвестном направлении.
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