«Извиняюсь сугубо из-за его возраста»: Апти Алаудинов поставил точку в конфликте со священником из Сочи

«Извиняюсь сугубо из-за его возраста»: Апти Алаудинов поставил точку в конфликте со священником из СочиСерьезный конфликт из- за проповеди начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря схиигумена Гавриила ( в миру Виноградова) .
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