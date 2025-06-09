«Извиняюсь сугубо из-за его возраста»: Апти Алаудинов поставил точку в конфликте со священником из Сочи

«Извиняюсь сугубо из-за его возраста»: Апти Алаудинов поставил точку в конфликте со священником из СочиСерьезный конфликт из- за проповеди начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря схиигумена Гавриила ( в миру Виноградова) .