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Ларионов о 2:5 от «Спартака»: «Бывают матчи, в которых приходится проглотить неприятную пилюлю. Самое важное – вернуть те настроение, сплоченность и боевитость, которых не хватало»

Нижегородский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:5.  – Это была одна из самых разочаровывающих игр нашей команды.

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