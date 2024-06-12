Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения о создании Международной научной лунной станции с Китаем

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции".
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