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"АвтоВАЗ" запускает Lada Largus CNG: экономия на топливе в 2,5 раза

"АвтоВАЗ" запускает Lada Largus CNG: экономия на топливе в 2,5 раза

"АвтоВАЗ" начал продажу обновленных Lada Largus CNG, работающих на метане и бензине. Новая модель экономит топливо в 2,5 раза и обеспечивает запас хода свыше 1000 км.

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