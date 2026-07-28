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Царьград

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Рабочая встреча Юрия Трутнева и Александра Цыбульского: главное

Рабочая встреча Юрия Трутнева и Александра Цыбульского: главное

Юрий Трутнев обсудил с Александром Цыбульским развитие Архангельской областиГубернатор Александр Цыбульский и зампред Правительства России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обсудили социально-экономическое развитие Архангельской области.

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