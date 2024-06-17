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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Это напоминает историю с «Амкалом», когда многое от команды требуется. Ребята не справляются с давлением». Вульф о вылете ФК «10» из МФЛ-5

В стадии уайлд-кард пятого сезона Winline Медиалиги ФК «10» уступил Fight Nights (1:1, 2:3 Б) и вылетел из турнира.

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