Сделает Джастина Бибера, наконец, отцом? Хейли спровоцировала слух о своей беременности

Фанаты надеются, что на этот раз жена певца не обманет их ожидания. Фанаты считают, что Хейли беременна LEGION-MEDIAС тех пор как Хейли Болдуин стала законной супругой Джастина Бибера, все ждут, когда же она наконец осчастливит его ребенком? Ведь Джастин с самого начала не скрывал, что хочет детей — причем побольше и побыстрее.