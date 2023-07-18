Военное обозрение

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В Ярославской области задержана россиянка, собиравшая информацию о критически важных объектах для украинских спецслужб

В Ярославской области задержана россиянка, собиравшая информацию о критически важных объектах для украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Угличе Ярославской области, задержана гражданка России, собиравшая информацию об объектах критической инфраструктуры с целью их подрыва.

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