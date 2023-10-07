Армия Израиля объявила о состоянии боевой готовности

Армия Израиля объявила о состоянии военной тревоги. За последний час начался массированный ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа, неизвестные проникли на территорию Израиля в ряде различных мест, пишет ТАСС.
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